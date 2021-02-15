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Şüphe ile durdurulan araçtan 23 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
Denizli’de şüphe üzerine durdurulan araçtan 23 bin 544 litre kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi.
DENİZLİ 15.02.2021, 16:54
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Denizli’de şüphe üzerine durdurulan araçtan 23 bin 544 litre kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi.Denizli’de uyguluma yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç şoförünün şüpheli davranışları üzerine araçta yapılan aramada ortaya çıkan ise görenleri hayrete düşürdü. Renk, koku ve yoğunluk olarak karışımlı kalorifer yakıtı olduğu düşünülen 23 bin 544 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şoför ise gözaltına alındı.