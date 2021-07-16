Süper Lig hakemi Öztürk miniklerin maçını yönetti

Denizli’de futbola büyük katkılar veren ancak geçtiğimiz yılda hayatını kaybeden Selim Berber’in anısına ilk defa gerçekleştirilen ve 10 takımın katıldığı 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi müsabakalarını izleyen Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk, miniklerin maçını yönetti onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Covid 19 salgını nedeniyle uzun süredir futboldan uzak kalan alt yaş gruplarına maç yaptırarak onların maç eksiğini gidermeyi hedefleyen 1. Denizli Cup Yaz Futbol Ligi müsabakalarını izleyen Denizlili Süper Lig Hakemi Ümit Özütürk miniklerin maçını izledi, maç yönetti çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Futbol Yaz Ligi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Öztürk, özellikle alt yaş gruplarının uzun süredir spor yapamadığını bu nedenle bu turnuvanın çocuklara çok iyi geldiğini belirterek “Bütün dünya ve ülkemiz yaklaşık 2 yıldır Covid 19 salgını ile mücadele ediyor. Bu nedenle çocuklar spor yapamadılar. Tabi velilerde haklı. Çocuklarını güvenle spor sahalarına gönderemediler. Ancak Covid 19 ile mücadele de ilerleme kaydedildi ve çocuklar spor yapmaya başladılar. Bu turnuva da çok iyi oldu. Çocuklar spor yapma imkanı buldular. Tabi bu arada yetenekli oyuncularda var. İnşallah bu oyuncular tespit edilerek Türk Futboluna kazandırılır. Turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.