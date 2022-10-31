Süleyman Erdoğan görevden resmen alındı

Denizli’de 2021 Aralık ayında görevden alınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan için alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan görevden alındı.

2021Süleyman Erdoğan görevden alındı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan görevden alındı.

2021 Aralık ayında görevden alınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2022/548 karar ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’inci maddesi gereği görevden alındığı Resmi Gazete’de yayımlandı. görevden alınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2022/548 karar ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’inci maddesi gereği görevden alındığı Resmi Gazete’de yayımlandı.