Su arıtma tesisi hizmete girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Kale ilçesinde hayata geçirdiği ve bölgenin uzun yılardır kanayan yarasına çözüm olan Kale Atık Su Arıtma Tesisi törenle hizmete girdi. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışarak, çevre yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Çevre bizim gözbebeğimiz” dedi.

Çevre yatırımları ile örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kale ilçesinde yapımını tamamladığı Kale Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Öztürk açılış töreninde, Türkiye Çevre Haftası’nda böylesine önemli bir tesisin kazandırılmasında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve tüm ekibine teşekkür ederek, tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise Denizli’nin büyükşehir olmasıyla birlikte tüm ilçelerde hizmet yağmurunun başladığını belirtti.

“‘Denizlimizde ne varsa ilçelerimizde de olacak’ demiştik”

Türkiye’nin çevre hassasiyeti konusunda son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çevre yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşulmasının ardından Kale ilçesine yaptıkları ziyarette kendilerine iletilen en önemli sorunu çözdükleri için mutlu olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “En büyük sorun buradan temiz su alınıp bu ovaya kirli su verilmesi ile ilgili şikayetti. O gün bize bunun yapılamaz olduğu anlatılmıştı. ‘Ovada tütün diken insanlarımız Kale’nin atığıyla yüz yüze geliyor, insanlar o kokuyla çalışıyor’ diye sıkıntıları anlatmışlardı. Biz o gün notumuzu aldık. Büyükşehir olarak çıktığımız yolda ‘Denizli’mizde ne varsa ilçelerimizde de olacak’ demiştik. Herkese hizmet edeceğiz, herkesi kucaklayacağız diye söz vermiştik. İşte bugün atık su arıtma tesisimizi faaliyete alıyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Sulama suyu standartlarında arıtma

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan ve toplam kapasitesi 30 bin kişilik olan tesisisin 13 bin kişilik ilk kademesinin günlük ortalama 2 bin 425 metreküp, 17 bin kişilik ikinci kademesinin ise günlük ortalama 3 bin 172 metreküp suyu arıtacağı ifade edildi. Betonarme biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak inşa edilen Kale Atık Su Arıtma Tesisi’nin atık suları sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtacağı belirtildi. Atık suyun fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulacağı ardından bu atık sudan azot, fosfor, organik karbon ve zararlı organizmaların giderimi yapılarak deşarj edileceği bildirildi.