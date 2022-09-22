Sportif yetenek taramasında yeni sezon başladı

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Hamit Genç başkanlığında toplandı. Geçtiğimiz sezon 14 bin 135 öğrencinin taramadan geçtiği projede, performanslarıyla öne çıkan öğrenciler 10 ay sürecek bir çalışma programına davet edilecek.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak protokolü ile 3 yıl önce başlayan Sportif Yetenek Taraması Projesi devam ediyor. Sporu geniş kitlelere yaymak, spora başlama yaşında olan yetenekli sporcuları tespit edebilmek, branşlara yönlendirmek ve üst düzey bir sporcu haline getirebilmek amacıyla uygulanan Sportif Tarama Testleri Denizli’de yeni sezonda da hız kesmeden sürecek.

Yeni sezonun ilk toplantısı için bir araya geldiler

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi İl Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Hamit Genç başkanlığında toplandı. Geçtiğimiz sezon verilerinin değerlendirilmesi sonrası projede yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında Proje Koordinatörü Enver Tarhan tarafından bilgilendirme yapıldı.

Uzun süreçli bir program olacak

2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde Denizli’de 14 bin 135 öğrenci koordinasyon, reaksiyon, mekik ve denge gibi testlere girerek taramadan geçmişti. Türkiye genelinde yapılan taramalarda elde edilen sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı veri tabanına işlenirken, performanslarıyla öne çıkan öğrenciler önümüzdeki günlerde açıklanacak ve 10 ay sürecek bir çalışma programına davet edilecek.

Yeteneği keşfedilen çocuklar branşlara yönlendiriliyor

Projeyi değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yeteneği keşfedilen öğrencilerin farklı branşlara yönlendirilerek Türk sporuna kazandırıldığını, bu çocukların gelecekte milli takımların alt yapılarına donanımlı birer sporcu olarak yetiştirileceğini söyledi. 2022-2023 Eğitim Öğretim Döneminde 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleşecek ölçüm testlerinin Şubat ayında başlayacağı bildirildi.