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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Denizlispor: 4

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’u 4-3 mağlup etti.

DENİZLİ 08.01.2022, 21:16
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Denizlispor: 4

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor’u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Bandırmaspor’da Guido Koçer’in kale içine çevirdiği topta Denizlispor’da Hakan Çinemre’nin ters vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Doğan Can Davas, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerim Avcı, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

48. dakikada Denizlispor’un kullandığı serbest vuruşta seken top Oğuz Yılmaz’ın önünde kaldı. Oğuz topu uygun pozisyonda ağlara gönderdi. 3-1

52. dakikada Asım’ım kaleciden dönen şutunu takip eden İlhan Depe, ceza alanı içinde topla buluşarak düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 3-2

65. dakikada Gökhan Sözen’in kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Özel Özdemir, ceza alanı önünde topla buluşarak takımına beraberliği getirdi. 3-3

90+6. dakikada Gökhan Süzen’in defans arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-4

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan xx Erkan Akbulut xx Deniz Turgut xx

Bandırmaspor: Gökay Değirmenci x, Lokman Gör xx, Alpay Koldaş xx, Mulumba xx, Guido Koçerx (Levent Ayçiçek dk. 58 x), Kerim Avcıxx, (Arb Manaj dk. 71 x) Keny xx, Okan Alkan x, Landel xx (Mehmet Özcan dk. 58 x) Doğan Can Davas xx (Burak Süleyman dk. 81 ?), Süleyman Luş x

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Matej Pucko, Bilal Ceylan, Hüseyin Eşkol

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Denizlispor: Hüseyin Altındaş xx, Hakan Çinemre xx (Burak Gümüştaş dk. 58 xx) Asım Hamzaçebi xx, Tusha xx, Özer Özdemir xx, Bekir Turaç Böke xx (Mehmet Eren Sıngın dk. 89 ?) Oğuz Yılmaz xxx, Gökhan Süzen xx, İlhan Depe xxx, Alaattin Öner xx (Emre Yıldırım dk. 46 xx), Muhammmed Eren x (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 78 xx)

Yedekler: Ertuğrul Bağ, Emre Furtana

Teknik Sorumlu: Volkan Kürşat Bekiroğlu

Goller: Hakan Çinemre (dk. 22 k.k.), Doğan Can (dk. 33), Kerim Avcı (dk. 35) (Bandırmaspor), Oğuz Yılmaz (dk. 48), İlhan Depe (dk. 52), Özer Özdemir (dk. 65), Ömer Şişmanoğlu (dk. 90+6) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Keny (Bandırmaspor), Özer Özdemir, İlhan Depe, Emre Yıldırım, Oğuz Yılmaz, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Denizlispor)

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