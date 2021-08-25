Sosyal yardım başvuruları mobil araçla yerinde alınacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Sosyal Yardım Aracı sayesinde, vatandaşlar belediye hizmet binalarına gitmeden sosyal yardım alanındaki gerekli işlemlerini yerinde yapıyor.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Sosyal Yardım Aracı faaliyetlerine başladı. Bu hizmet sayesinde Merkezefendililer, belediye hizmet binalarına gelmeden sosyal yardım alanında gerekli işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Vatandaşların çağrı merkezini arayarak hizmetten faydalanmak istemesini belirtmesiyle birlikte ‘Mobil Sosyal Yardım Aracı’ vatandaşın adresine giderek gerekli başvuru ve kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım başvuru ve kayıtları aynı hafta içerisinde değerlendirme kuruluna girerek sonuçlandırılıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan Merkezefendililere tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve benzeri tüm ayni ve nakdi yardımlar ekipler tarafından ulaştırılıyor.

“Hizmetimizi ayaklarına götürüyoruz”

Merkezefendi’ye en doğru, en hızlı ve insana dokunur hizmet ve projeler yapmaya devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla birlikte hemşehrilerimizin belediyemize gelmeden işlemlerini gerçekleştirmek, kesintisiz belediye hizmetini sunmak için ‘Mobil Sosyal Yardım Aracı’ hizmetini başlattık. Bu hizmetimiz sayesinde hemşehrilerimiz sosyal yardım başvurularını ve kayıtlarını gerekli tüm cihaz ve sistemin kurulu olduğu donanımlı aracımızda gerçekleştirecekler. Gerek maddi gerek sağlık sorunlarından dolayı hizmet binalarımıza gelemeyen hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına bu hizmetimizi ayaklarına götürüyoruz” diye konuştu.