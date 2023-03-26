Sosyal medyada tanıştığı Türk genç için ülkesini bırakıp Denizli’ye gelin geldi

Denizli’de sosyal medyada kendisi gibi işitme engelli Endonezyalı gelinle tanışan damat, 2 senin ardından her iki ülkenin gelenek görenekleriyle dünya evine girdi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Hüseyin Conaş, 2 yıl önce kendisi gibi işitme engeli olan Risy Psatiwi ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre sosyal medya üzerinden konuşmaya devam eden Türk genç ve Endonezyalı genç kız, aralarındaki arkadaşlık aşka dönüşünce yuva kurmaya karar verdi.

Kıtalar arasında sosyal medyadan başlayan aşk sonrası evlenme planı yapan Hüseyin Conaş, Endonezya’ya giderek Risy Psatiwi ile yüz yüze görüştü. Ailelerinde tanışmasıyla birlikte ilk önce Endonezya’da kültürüne uygun düğün tertipleyen çift, ardından Çameli ilçesine gelerek Türk kültürüne göre dünyevine girdi.

Her iki ülkenin gelenek göreneklerine uygun bir şekilde dünya evine giren çifti, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ziyaret ederek yalnız bırakmadı. Coşkulu geçen düğünün ardından Türkiye’ye gelin gelen Psatiwi, mutlu olduğunu belirterek hayallerine ulaştığını söyledi.