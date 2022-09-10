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Söndürülen yangın zirveden patlak verdi
Denizli-Muğla il sınırındaki tamamen kontrol altına alınan orman yangını, zirveden patlak vererek tekrardan başladı.
DENİZLİ 10.09.2022, 17:43
Denizli-Muğla il sınırındaki tamamen kontrol altına alınan orman yangını, zirveden patlak vererek tekrardan başladı.
Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 saat sonra kontrol atlına alınan yangın, zirve kısmından yeniden başladı. Yanan yerin üst kısmından başlayan ikinci orman yangını için bölgeye çok sayıda helikopter ve uçak sevk edildi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla ekipler müdahalede güçlük çekerken, hummalı çalışmalar devam ediyor.
DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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