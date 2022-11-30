Son yolculuğuna uğurlanan Elif’i öldüren kocası tutuklandı

Denizli’de kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif, son yolculuğuna uğurlandı. Olay anında neler yaşandığını hatırlamadığını öne süren zanlı koca ise da tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak’ın cenazesi, PAÜ Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Adem Çimen’in Pınarkent Mahallesi’ndeki evine getirildi. Elif Irmak’ın cenazesi, burada helallik alınmasından sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne uğurlandı. Elif için köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde, ailesi ile sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Tabutuna başörtüsü örtülen Elif’in cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Elif’in katili olan kocası Ahmet Emre Irmak ise savcılık sorgulamasının tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kürtaj yaptırdığını zannederek eşiyle tartışlarını, yaşanan arbedenin ardından kendini kaybettiğini ve neler yaşandığını hatırlamadığını ileri süren zanlı, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ’Üst soya karşı silahla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.