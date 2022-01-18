Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva

Denizli’de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, dondurucu soğuklarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizlere sıcak yuva imkanı sunmaya devam ediyor.

Denizli’de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış dolayısıyla çalışmalara başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettiren kar yağışına karşı ekiplerini seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kar kürüme araçlarıyla şehir merkezi ile birlikte Acıpayam, Çameli, Serinhisar, Tavas, Kale, Babadağ, Çardak, Çal, Buldan, Güney, Honaz, Bozkurt, Bekilli ve Çivril’de karla mücadele etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihtiyaç olan bölgelerde de tuzlama çalışması yaptı.

Denizli beyaza büründü

Şehir merkezinde de bir süre hissedilen kar Denizlilileri sevince boğdu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı parklar bir anda beyaza bürünürken vatandaşlar eşsiz manzara karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfini yaşamak isteyenlerin ilk mekanı haline gelen Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası da beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan yayla beyaz örtüsü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Evde Bakım ve Sağlık Merkezi teyakkuzda

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi ekipleri kar yağışının etkili olduğu Acıpayam ilçesinin Aşağı Mahallesi’nde aldığı çağrıya hemen cevap verdi. Burada ikamet eden Dudu Mert’i tedavisini yaptırmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne tam donanımlı hasta nakil ambulansı ile götüren Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi ekipleri yaşlı kadını işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine evine bıraktı.