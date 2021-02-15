Sokak satıcılarının evinden yüklü miktarda para ve uyuşturucu madde çıktı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3’ü yabancı uyruklu 4 şahsın evinde yapılan aramada binlerce TL ve uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca kent genelindeki sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 3’ü yabancı uyruklu 4 şahsı tespit etti. Şüphelileri bir süre takibe alan ekipler, operasyon için düğme bastı. 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda farklı noktalarda 3 poşet içerisinde 260 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde 16 bin 700 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

32 sokak satıcı yakalandı

Denizli’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamından ise 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 322 gram metamfetamin, bin 598 gram esrar, 30 gram eroin, 28 gram kannabinoid, 20 gram kokain, 62 adet ecstasy hap, 9 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 890 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 5 tutuklandı.