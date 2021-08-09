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Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Denizli’de zehir ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

DENİZLİ 09.08.2021, 17:58
Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Denizli’de zehir ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli’de Narkotik timleri torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı 6 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 2 bin 24 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ile çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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