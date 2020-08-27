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Sokak müzisyenlerinden düğünlerin yasaklanmasına tepki
DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARAR İLE SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANMASI ARDINDAN SOKAK MÜZİSYENLERİ KARARI PROTESTO ETMEK İÇİN TOPLANDI.
DENİZLİ 27.08.2020, 12:58
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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklanması ardından sokak müzisyenleri kararı protesto etmek için valilik önünde toplandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Karar neticesinde korona virüs vakalarının özellikle düğünlerde kurallara uyulmamasından kaynaklı artış göstermesinin tespit edilmesiyle birlikte sokak düğünleri yasaklandı ve yerini düğü salonlarına bıraktı. Bunun üzerine sokak müzisyenleri karara tepki göstererek Valiliğin önünde toplanıp protesto etti. Hem vatandaşların hem de kendilerinin mağdur olduklarını söyleyerek kararın değişmesini veya düğün salonlarının kapanmasını talep ettiler.
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