Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA VATANDAŞLAR İÇİN SEFERBER OLAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADI.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA VATANDAŞLAR İÇİN SEFERBER OLAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:11
4 Okunma
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilinin yaşanacağı 23 ile 26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için çalışıyor. Can dostları için besleme çalışması gerçekleştiren ekipler sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Bunun yanında ekipler sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bayram tatilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyleyen Başkan Zolan, “Bu süreçte can dostlarını da ihmal etmiyoruz. Herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için çalışmalara devam ediyoruz. Allah’ımın bize emaneti olan can dostlarımızı da unutmadık” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Merkezefendi El Ele’ projesine destek devam ediyor
‘Merkezefendi El Ele’ projesine destek devam ediyor
Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı
Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı
Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı
Denizlispor mesaiye, korona virüs testiyle başladı
Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı
Denizli’de çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı
Denizli yenileniyor
Denizli yenileniyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim