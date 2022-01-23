Soğuklar enerji deposu pekmeze talebi artırdı

Sağlık açısından sayısız faydaları olan ve enerji verici özelliğiyle kış aylarında daha fazla tüketilen pekmez, hava sıcaklığının eksi derecelere düşüğü son günlerde daha fazla ilgi görmeye başladı.

Denizli’de etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar vücudun direncini artıran doğal ürünlere yöneldi. Kandaki şeker miktarını ayarladığı ve kansızlığa iyi geldiğine inanılan pekmez, şifa kaynağı olarak bilinirken, son zamanlarda özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle rağbet görüyor. Pazar yerinde kilosu 15 liradan satışa sunulan pekmeze yoğun ilgi yaşanırken, doğal lezzeti ile de dikkat çekiyor. Vatandaşın talepleri doğrultusunda doğal ürün satışı yapan satıcılar, daha çok virüse ve soğuk algınlığa karşı etkili olan pekmez ürünlerini satıyor.

“Pekmez satışımız yüzde 60 daha da arttı”

Denizli’de pazar yerlerinde açtığı tezgahında pekmez ve birçok ürün satarak geçimini sağlayan Ömer Avucu, son zamanlarda ülke genelinde etkisini artıran salgın ve soğuk hava nedeniyle vatandaşların pekmez almaya yöneldiğini söyledi. Avucu, “Büyüklerimizden görüp, öğrendiğimiz kadarıyla pekmez kış aylarının vazgeçilmesidir. Bilhassa üşümeye, kansızlığa ve herhangi bir rahatsızlığa engellemek için bire bir faydalı. Pekmezimiz doğal el yapımıdır. Çal ilçesinde bulunan üzümlerden elde edildi. Biz de yaşlı nenelerimizden ve köyde yaşayan teyzelerimizden alıp satıyoruz. Burada pazara getirip satıyoruz. Pekmez alan müşterilerimiz üründen memnun. Artık son zamanlarda pandemiden dolayı doğal ürünlere daha çok önem verildiği için pekmez satışımız yüzde 60 daha da arttı. Eskiye oranla pekmeze gün geçtikçe talep artıyor” dedi.

"Sobaya odun atmak yerine bir bardak pekmez iç ısınıyorsun"

Çocukluğundan bu yana pekmezin faydalı olduğunu büyüklerinden öğrendiğini anlatan Nevzat Özdemir, pekmezin her yaş grubu için faydalı olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Biz köylü çocuğuyuz. Pekmezin insan sağlığına birçok faydası var. Kışın özellikle sobaya odun atmak yerine bir bardak pekmez iç ısınıyorsun. Biz bunu biliyoruz. Ayrıca pekmezin içindeki hastalıklara birebir geliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler içinde çok sağlıklıdır. Pekmezin çok faydalı olduğunu nenem ve dedemden biliyorum. Pazarda el yapımı, farklı katkı maddesi bulunmadığı ve doğal olduğunu düşündüğümüz için alıyoruz” diye konuştu.