Soğuk hava soba satışlarını hareketlendirdi

Denizli’de havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınmada kullanan sobalar piyasaya çıktı.

Havaların soğumasıyla birlikte ev ve işyerlerinde kış hazırlıkları da başladı. Kış mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, ısınmak için soba satıcıların yolunu tutmaya başladı. Satıcılar ürün fiyatından memnunken, soba fiyatının 2 bin 500 TL ile 5 bin TL olduğunu belirtti. Denizli’nin Çameli ilçesinde soba satışı yapan Ahmet Kuru, soba ihtiyacı olan vatandaşların daha çok beklemeden almasını önerdi. Her geçen gün soba fiyatlarında hareketlilik yaşandığı dile getiren Kuru, şu anki fiyatların geçen yılki arasında farkın demir endeksinden kaynaklandığına dikkat çekti.

“İhtiyacı olan vatandaşlarımız çok geç kalmadan alsınlar”

Çameli ilçesinde soba satarak geçimini sağlayan Ahmet Kuru, “Fiyatlarımız 2 bin 500 lira ile başlayıp, 5 bin liraya kadar yükseliyor. Kuzu, kovalı, köşeli ve döküm sobalar olarak değişiyor. Fırınlı boru sobalarımızda mevcut yemek pişirmek ve çay koymak için biraz nostaljik görüntüsü vardır. Şömine sobalarımız var ama onlar ısınmak için değil genellikle görünüş için tercih ediliyor. Fiyatlar sobayla bitmiyor. Soba fiyatlarında ekstra olarak kullanılan soba borusu gibi birçok parçası da bulunuyor. Örneğin kahverengi standart bir boru 40 lira, sobanın altlığı 150 lira, arkalığı ortalama 80 lira oluyor. Yani tek soba alarak bitmiyor. Bir ev 10 boru kullanırsa 400 lira. Bir sobanın en az 2 bin 500 lira tutarı var. İhtiyacı olan vatandaşlarımız çok geç kalmadan alsınlar. Sobaların her geçen seneye nazaran fiyatı artıyor. Şu anki fiyatlar ile geçen seneki fiyatlar arasında demir endeksi yüzünden yüzde yüz artış yaşadık” dedi.