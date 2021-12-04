Soğuk algınlığında bronşit ve zatürre riskine dikkat

Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selahattin Hersekli, soğuk algınlığının ciddiye alınmayıp ilerleme göstermesi halinde başta bronşit ve zatürre gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği konusunda uyardı.

Her mevsim görülebilmekle beraber en sık kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı yediden yetmişe herkesi etkiliyor. Kış aylarında en çok bu vakalarla karşılaştıklarını ve soğuk algınlığının insanlar arasında görülen en bulaşıcı hastalık türü olduğunu belirten Dr. Selahattin Hersekli, “Bu hastalık ciddiye alınmayıp tedavi edilmediğinde ilerleme gösterir. Bu gibi durumlarda da bronşit hatta zatürre gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir” dedi.

“En önemli risk faktörü kapalı ortamlar”

Hastalıkta; özellikle iş ortamı, otobüs, dış mekanlar gibi insanların bir arada olduğu yerlerde bulaş riskinin arttığını dile getiren Hersekli, “Bu tür ortamlardan kaçmamız mümkün değil ancak bazı küçük önlemlerle hem hastalığın gelmesini engelleyebilir hem de hasta olursak kısa sürede atlatabiliriz. Mesela tek kullanımlık mendiller kullanılabilir. Ayrıca el hijyeni çok önemli. Elleri sık yıkamak, ağza buruna, göze sürmemek gerekir. Soğuk kış mevsiminde vücut ısının dengelenmesi önemli. Oda, sınıf gibi alanlar sıklıkla havalandırılmalı” diye konuştu.

“Kronik hastalığı olanlar kışın daha da dikkat etmeli”

Hersekli, kışın KOAH ve astım hastalarının soğuk algınlığına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, “Özellikle risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilen basit enfeksiyonlar çabucak solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu nedenle KOAH ve astım gibi kronik hastalığı olanların doktor kontrolü altında grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları önerilir” dedi.