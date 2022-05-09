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Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu

Denizli’de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetleriyle oturdu. İmzayı atmadan önce damadı yerden yere vuran gelin, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

DENİZLİ 09.05.2022, 09:34
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu

Denizli’de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetleriyle oturdu. İmzayı atmadan önce damadı yerden yere vuran gelin, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat nikah öncesi judo kıyafeti giyerek gösteri yaptı. Gösteride gelin, damadı yerden yere vurarak unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir nikaha imza atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu siyah kuşak sahibi Judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, düzenlenen törenle dünya evine girdi. Aynı kulüpte spor yaparak tanışan 23 yaşındaki çift, 2013 yılından bu yana olan beraberliklerini nikahla taçlandırdı. Denizli protokolün de çağırıldığı nikah öncesi gelin ve damat salondakilere bir sürpriz yaptı. Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı. Gelinin damadı yerden yere vurarak yaptığı gösteri salondakilerin ilgi odağı olurken, unutulmayacak görüntüler ortaya koydu. Mini gösterinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kıydığı nikahla genç çift bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ derken törenin ardından tebrikleri kabul etti.

“Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar”

Genç çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan ilginç gösterinin farklı bir güzellik kattığını belirterek, "Allah’ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Bunlar spora da katkı sağlayan hareketler ve davranışlar. Gençlerimizin spor yapmasını yönlendirme noktasında bu gösteri gayet güzel bir örnek olmuştur. Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar ve yakışmışlar. Gelinlik ve damatlık farklı bir güzellik olmuş" ifadelerini kullandı.

“Misafirlerimize judoyu tanıtma adına küçük bir gösteri hazırladık"

Dünya evine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu ve eşi ile birlikte aynı kulüpte tanıştığını söyleyerek, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri aynı hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani buradaki yaptığımız gösteriyi alışkınız. Değerli misafirlerimizin mesleğimizi olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri hazırladık. İnşallah herkes memnun kalmıştır” diye konuştu.

“Gelinlikle zor ama güzel oldu"

Yaptıkları gösteriden memnun olduklarını anlatan Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Çok içime sinerek oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama güzel oldu" şeklinde konuştu.

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