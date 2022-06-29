Sıvı ve lifli gıdaların az tüketimi kabızlığa neden oluyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır, çocuklarda sıkça görülen kabızlık sorunu hakkında bilgiler verdi. Sıvı ve lifli gıda tüketimine dikkat çeken Dr. Çakır, kabızlıktan korunma ve tedavi yöntemleri konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Çakır, çocuklarda sıkça görülen kabızlık sorunu hakkında bilgi verdi. ‘Özellikle yaz aylarında sıvı tüketiminin yeterli olmaması ve lifli gıda alımının az olması kabızlığa yol açabiliyor’ diyen Uzm. Dr. Hakan Çakır, ailelere önemli uyarılarda bulunarak kabızlıktan korunma ve tedavi yöntemlerinden bahsetti.

Uzm. Dr. Hakan Çakır "1 aydan uzun süre boyunca, haftada 2 ve daha az dışkılama olması kabızlık olarak tanımlanıyor. Ek olarak karın ağrısı veya dışkılama yaparken ağrı da kabızlığa eşlik edebiliyor. Çocukluk çağı kabızlıklarında tedaviye karar vermeden önce kabızlığın neye bağlı olduğunu bilmek gerekiyor. Genellikle başka bir hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan, büyüme ve gelişmesi iyi olan çocuklarda altta yatan ciddi bir hastalık düşünmüyoruz. Bu hastalarda öncelikle sıvı alımını arttırma ve lifli gıdalara özendirme yoluna gidiyoruz. Eğer varsa paketli market yiyecekleri ve abur cubur gibi uygunsuz beslenme alışkanlıklarından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Sonrasında geçici bir süreliğine hastayı ilaç tedavisi ile izleyip aynı zamanda çocuğa sağlıklı bir tuvalet alışkanlığı da kazandırmaya çalışıyoruz. Tüm bu müdahaleler ile kabızlıkları büyük bir oranda çözüyoruz” dedi.

“Uygulanılan tüm tedavilere rağmen kabızlık çözülmez ise ne yapıyoruz?”

“Yukarıda bahsedilen tüm uygulamalara rağmen kabızlık çözülmez ise, özellikle bu durum çocuğun kilo alımı, boy uzaması ve gelişimini etkiliyorsa altta yatan bir hastalığı olabileceği şüphesi ile hastalardan tetkik istiyoruz. Varsa altta yatan saptadığımız hastalığı tedavi ediyoruz. Tetkik sonuçları normal gelen hastalarda ise destekleyici tedaviye devam ederek, kilo alımı, boy uzaması ve yaşa göre gelişimi takip ediyoruz” diye konuştu.