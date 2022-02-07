Silah ve tütün kaçakçılığı yapan 8 şüpheli yakalandı

Denizli’de tütün ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan 6 farklı operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli’de Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Silah Kaçakçılığı ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla ekipler operasyon gerçekleştirildi. Yapılan 5 ayrı tütün operasyonlarında, 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapılırken 110 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Silah kaçakçılığı operasyonunda ise 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 158 adet fişek, 4 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler” kanunu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.