Sigara içmek kadar sigaraya maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırıyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Avkan, akciğer kanserleri için risk faktörlerinin başında sigara kullanımının yer aldığını vurgulayarak, sigara kullanmak kadar sigaraya maruz kalmanın da önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’na ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Avkan, sigaradan hava kirliliğine kadar pek çok faktörün kansere neden olduğunu belirterek, ’Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Akciğer kanseri riski sigara içen kişilerde, içmeyenlere göre çok daha fazladır. Ortalama 20 yıl sigara öyküsü olan kişilerde risk artımı önemli düzeydedir’ ifadelerini kullandı.

“Pasif içiciler de risk altında”

Sadece sigara içenlerin değil, pasif içicilerin de akciğer kanserine yakalanma risklerinin olduğunu bildiren Uzm. Dr. Avkan, “Pasif içicilerde de akciğer kanserine yakalanma riski ciddi oranda yükselir. Hem içenler için hem de pasif içiciler için sigaranın en kötü tarafı hemen bir şey yapmaması; on yıllar sonra zararlı etkilerinin görülmesidir. Sigara içilen evlerde pasif içicilerin de akciğer kanserine yakalanma riski artmaktadır. O evlerdeki çocuklarda akciğer enfeksiyonlarına yakalanma ihtimalleri de yüksektir” uyarısında bulundu.

Erken tanının önemli olduğunu bildiren Uzm. Dr. Avkan, bu nedenle rutin kontrollerin de aksatılmaması gerektiğini kaydetti.