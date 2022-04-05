Sigara bilinen 69 kanserin nedeni

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle PAÜ Hastanesinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek kanser farkındalığına dikkat çekildi.

PAÜ Hastanesinde 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinliklerle kutlandı. PAÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD. Başkanı Prof. Dr. Bahar Baltalarlı kanser haftasında kanserden korunmanın önemli ipuçlarını verdi. Kanserlerin yüzde 30-50’sinin sağlıklı yaşam önerileri uygulanırsa önlenebileceğini belirten Prof. Dr. Baltalarlı, "Sigara bilinen 69 kanserin nedenidir ve içilmediği takdirde akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı önlenebilir. Yüksek kilo ve obezite özafagus, kolorektal, meme, endometrium ve böbrek kanseri gibi birçok kanserle ilişkilidir. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilo ve diyet uygulaması bu riskleri azaltabilmektedir. Alkol kullanımı oral kavite, farenks, larenks, özafagus, karaciğer, kolorektal ve meme kanserleri için risk faktörüdür. Alınan alkol miktarı arttıkça risk de artmaktadır. Dünyada yılda 400000 ve üstünde kanser ölümü özellikle erkeklerde alkol nedeniyle gözlenmiştir. Kansere neden olan enfeksiyonlar hepatit , human papilloma virüs (HPV) düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser ölümlerinin yüzde 25’inden sorumludur. Hepatit B ve HPV aşılarının uygulanması karaciğer ve serviks kanserinden korunmada en etkili yöntemdir" dedi.

Ailesel genetik kanser yükünün bilinmesi

Prof. Dr. Baltalarlı, "Genetik kanserler olguların maksimum yüzde 10 unu oluştursa da genç yaşta yakın akrabada görülen meme kanserleri, aynı kişide birden fazla kanser tipi görülmesi ,meme ve over kanseri birlikteliği gibi durumlarda genetik danışmanlık almak önlem açısından önerilmektedir. 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması ve 20 yaşından sonra elle yapılan kendi meme muayenesi ve yılda bir klinikte meme muayenesi, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın erkeklere kolon kanseri tarama amaçlı gaytada gizli kan taraması veya yakın akrabada kolon kanseri varsa 40 yaşından sonra bir kez kolonoskopi uygulaması, 60 yaştan büyük erkeklerde yılda bir kez psa bakılması prostat kanseri açısından erken tanısı için gereklidir" ifadelerini kullandı.