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Şiddetsiz spor voleybol turnuvası düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Şiddetsiz Spor Voleybol Turnuvası’nda gençlerle buluşan Başkan Zolan, gençlere yönelik her türlü proje için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, anlamlı etkinliği düzenleyen gençleri kutladı.

DENİZLİ 18.10.2021, 13:53
Şiddetsiz spor voleybol turnuvası düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Şiddetsiz Spor Voleybol Turnuvası’nda gençlerle buluşan Başkan Zolan, gençlere yönelik her türlü proje için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, anlamlı etkinliği düzenleyen gençleri kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Şiddetsiz Spor Voleybol Turnuvası adıyla Gençlik STK’larının katıldığı bir etkinlik düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hacı Ahmet Paralı İlkokulu’na kazandırdığı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve voleybol takımları katıldı. Turnuvada 8 takım mücadele etti. Bir süre gençlerle sohbet eden Başkan Zolan, gençlere yönelik her türlü proje için tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Zolan, "Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Spor ruh ve beden sağlığının yanında aslında bir kurallar zinciridir. İnsanı disipline eder, hayata hazırlar ve spor bir ekip çalışmasıdır. Kendilerini yürekten kutluyorum" dedi.

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