Şiddetli yağışta mahsur kalan 87 hayvanı itfaiye kurtardı

Denizli’de Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi’nde şiddetli yağmur yağışı sonrası ahırda mahsur kalan 87 küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi’nde meydana gelen yoğun yağış sonrası yerleşim yeri su altında kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Yerden 1 metreyi aşan suda geçemeyen hayvanlar ise ahırda mahsur kaldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Sular altında kalan mahalleye gelen ekipler bir ahırda bulunan 87 küçükbaş hayvanı kurtarmayı başardı. Küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildi. Daha sonra ekipler bölgede suların temizlenmesi için çalışma başlattı.