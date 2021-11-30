Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

Denizli’nin Çal ilçesinde şiddetli rüzgardan kırılan ağaç, park halindeki ticari aracın üzerine düşerek maddi zarara yol açtı.

Olay, Denizli’nin Çal ilçesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ve gün boyunca devam eden şiddetli rüzgardan kırılan ağaç park halindeki 20 ACJ 641 plakalı ticari aracın üzerine düştü. Ağacın üzerine devrildiği ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Ticari aracın tavanında çökme oluşurken, düşmenin etkisiyle camları patladı. Polislerin yaptığı incelemenin ardından ağaç belediye ekiplerince kesilerek kepçe yardımıyla kaldırıldı.