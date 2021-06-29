Sıcaktan bunalan buraya akın ediyor

Sıcakların arttığı günlerde bunalan vatandaşlar gündüzleri 23 derece havası olan Çameli ilçesine akın ediyor. Eşsiz güzelliklerini barındıran ilçe şimdiden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, insanların tercihlerinde bazı değişikliklere yol açtı. Pandemi öncesinde kalabalık ve şehir merkezine yakın yerlerde yaşamaya önem veren vatandaşlar, virüsün yayılması ile birlikte artık şehre uzak, doğayla iç içe ve sakin yerleri tercih eder oldu. Güzelliğiyle ilgi çeken Çameli İlçesi pandemi döneminde ilgi arttı. Denizli’de kışın kar, yazın ise doğal klima keyfini yaşamak isteyen kişiler Denizli’nin en serin ilçesi olan yayla konumundaki Çameli ilçesini tercih ediyor. Denizli’den gelen vatandaşlar "Biz, Denizli’de yaşıyoruz ve orada hava sıcaklığı 43 derece civarında. Havaların bunaltıcı olması sebebiyle Çameli ilçesine geldik. Burası gerçekten çok serin gece buz gibi üşüdük üzerime yorgan çektik ve burada piknik yapmak, serin havasında gezinmek çok güzel" dediler. İlçenin son derece serin ve huzurlu olduğunu belirterek eşiz doğal güzellikler ile karşılaştıklarını Çameli’de bulunmaktan memnun olduklarını dile getirdiler.

Öte yandan ilçenin Kolak Gölü, Paşa Deresi Mesire Alanı, İmamlar Gediği, Sazak Kanyonu ise gözde yerlerinden gösteriliyor.