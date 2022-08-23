Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor

Denizli’de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklar yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde önümüzdeki 3 gün boyunca beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Denizli’de etkili olan kavurucu sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere, sıcaklıkların bir süredir 38 ila 40 derece seviyelerinde seyrettiği Denizli, yarından itibaren 3 gün boyunca kuzeyden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yarın sabah erken saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu, hava sıcaklığının ise 4-5 derece azalması tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını açıklandı.

Meteoroloji Denizlileri olumsuzluklara karşı uyardı

Meteoroloji, rüzgarın saatte 16 ile 18 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yağışlı havanın etkisini 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde sürdüreceği bildirildi.