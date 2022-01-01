Sezonun son salep fidanları toprakla buluştu

Denizli’de dikim sezonunun son salep fidanları toprakla buluştu. Yaklaşık 5 kilogram bin 500 adet kum salebi özel toprakla hazırlanan bahçeye dikildi. Aralık ayı sonunda dikimi yapılan kum salepleri Haziran ayında hasat edilecek.

Denizli’de salep üretiminin yaygınlaştırılması için 10 yıldan bu yana 500 metre karelik bahçesinde deneme üretimleri yapan Süleyman Yüksel’in ürettiği yaklaşık 5 kilogram bin 500 adet kum salebi dikimi yapıldı. Merkezefendi İlçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde özel toprakla hazırlanan bahçeye dikimi yapılan kum salepleri haziran ayında hasat edilecek. Bahçeden yaklaşık 10 kilogram kum salebi hasadı yapılması bekleniyor. Geçen sezon salebin kilogramı 800 TL’den alıcı bulmuştu.

"Salep fidesinin dikimi için sezonun en sonundayız"

İklim ve yetişme ortamıyla ilgili olarak Denizli’de sezonun son kum salep fidanlarını toprakla buluşturulduğunu, bu günden sonra dikimi yapılan saleplerden istenilen kalitede ürünün alınamayacağını anlatan Süleyman Yüksel, “Buraya fide olarak 5 kilo dikim yaptık. Yalnız bu fidelerin içinde fazla beklediğinden dolayı hastalık görenler var. Ama hepsi yüzde yüz sağlam olsaydı. 5 kilo salepten 10 kilo hasat beklerdik. Çünkü hem zemin hem de iklim bu gibi faktörler etkiliyor. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. Yüzde 60’a kadar zaiyat da bekliyorum. Bu da gerçekleşebilir. Çünkü bir iklim değişikliği var. Toprak değişikliği var. Bunlar birer etkendir. Bunların büyümesi haziranı bulur. Haziran ayının 20’sine doğru hasat zamanı uzar. 20 Haziran geldiği zaman biter. Genel olarak salebin 25 bin türü var. Biz sadece salep elde edilen yemeklik türleri 170 çeşidinden yararlanıyoruz. 50 ila 55 türü var. Onlar sonra bunların varyeteleri var. Yani saksonları var. Bunun kilosu bu yıl haşlanmış olarak 800 lira fiyat çekildi. Kurutulmuş ve haşlanmış. Fide ve yumru olarak kilosu ise 150 TL ile 250 TL’ye kadar var. Biz bu şekilde ektik. Salep fidesi şu anda 150 ile 250 TL arasında ektik. Piyasa çok değişken. Elde fide kalmayınca yükseltiyorlar. Kum salep fidesinin dikimi için sezonun en sonundayız. Bundan sonra salep dikimi olmaz. Bu deneme amaçlıydı. Burada bu rakımda toprağa uyumlu bir salep türüdür. Biz hanım kardeşimiz ricası üzerine getirip, dikimine başladık” dedi.

Salepin faydaları

Hastalıklar karşı doğal bir koruyu olan salep, abartılmadan tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulanmaktadır. Soğuk havalarda severek tüketilen ve tüketildiği anda ısınmayı sağlayan sap aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırmaktadır. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Göğsü yumuşatır. Soğuk havalarda içildiğinde vücut sıcaklığını arttırır. Doyurucudur, enerjiyi verir ve daha zinde tutar. İçerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı korur. Zihni canlı ve dinç tutar. Bronşit gibi hastalıklardan kaynaklanan öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır. Hafızayı güçlendirir.