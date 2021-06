Seyir Tepesinde 405 bin metrekare dezenfekte mesaisi

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ayrıldı.

405 bin metrekare büyüklüğündeki dev tesisin her noktası dezenfekte edilirken, tüm yeşil alanlarda da ilaçlama yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Halkımızın gönül rahatlığı ile Seyir Tepesi’ni ziyaret etmesi için bu tesisimiz düzenli olarak dezenfekte ediliyor” dedi.

Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı unvanına sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle Cumartesi günleri yoğunluk yaşanırken Pamukkale Belediyesi, vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirleri alıyor. Günlük olarak tüm ortak alanlar dezenfekte edilerek ziyaretçiler için steril bir ortam oluşturuluyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü ise Seyir Tepesi’nde detaylı çalışma yaptı. 7 etaptan oluşan ve 405 bin metrekarelik alana sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda ekipler tüm ortak alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Bunun yanında yeşil alanlarda böceklere karşı ilaçlama yapılırken, suyun olduğu alanlarda da larva ile mücadele için gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca dev tesiste haşere ile ilgili de ilaçlama yapılarak Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın dört bir yanı steril hale getirildi. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bu uygulamalar düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

"Seyir Tepesi’ni her gün halkımız için steril hale getiriyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkın sağlığı için gereken her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek; “İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında belediyemizin tesislerinde de aynı şekilde gereken tedbirleri alıyoruz. Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na her gün binlerce vatandaşımız geliyor. Biz koronavirüs ile ilgili olan tüm tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında bu dev tesiste günlük dezenfekte işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla da yeşil alan ilaçlaması ve larva ile mücadele için de gerekli ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. 405 bin metrekarelik dev bir alanda bulunan Seyir Tepesi’ni her gün halkımız için steril hale getiriyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızı gecesi başka gündüzü başka güzellikte olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na davet ediyorum” diye konuştu.