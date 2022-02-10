Seyir halindeki araç çöken yolun içine düştü

Denizli’nin Buldan ilçesinde tarihi yolun çökmesi sonucu oluşan 1,5 çağındaki çukurda birisi seyir halinde olmak üzere 2 araç mahsur kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, yolun tamamen çökmemesi facianın önüne geçti.

Olay, Buldan ilçesi Dokuma Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Turistlerin en çok rağbet ettiği, oksit sarı-çivit rengi boyalı evleri ile ilgi çeken, halk arasında hamam boğazı olarak bilinen dokuma pazarı caddesi üzerinde, park halindeki 20 AAH 435 plakalı otomobil ve seyir halindeki 20 RS 399 plakalı hafif ticari araç yolun çökmesi sonucu oluşan yaklaşık 1,5 metre çapındaki çukurda mahsur kaldı. Ne olduğuna anlam veremeyen seyir halindeki ticari aracın sürücüsü, panikle dışarı çıkınca yolun çöktüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları çekici yardımıyla kurtardıktan sonra yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri kanalizasyon şebekesinin koruma altında olması nedeniyle, ilerleyen zamanlarda daha büyük çökmelerin olmaması için caddenin araç trafiğine kapatılmasını istedi.

“Yıllardan beri çok eski tarihlere dayanan bir kanalizasyon var”

Dükkanın önünde oluşan boşluk hakkında konuşan ve düzeltilmesi için seslenen işletmeci Tarık Kırsoy, “Dün akşam saatlerine yakın mahallemizde böyle bir kaza meydana geldi. Bu yerimizin altında yıllardan beri çok eski tarihlere dayanan bir kanalizasyon, dere, kemer şeklinde olan bir yerimiz var. Fakat burada yolumuz turistik bir cadde olduğu için yaya trafiğinin haricinde araç trafiğinin çok yoğun olması sebebiyle arkadaşlarında bu tarihi eserimizin yollarımızın bu hale geldiğini görüyorsunuz. Biz bu yetkililerden acil bir şekilde yolumuzun araç trafiğine kapatılması gibi önlemleri acilen tedbir olarak istiyoruz” dedi.

Caddenin altında, neredeyse küçük çaplı bir aracın rahatlıkla geçebileceği, ne zaman yapıldığı bilinmeyen çok eski bir kanalizasyon şebekesinin bulunduğu öğrenildi. Çok eski olması nedeniyle bundan önce de birkaç kere çökme yaşandığı ve yolun yine de kullanılmaya devam ettiği belirtildi.