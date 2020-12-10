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Sessiz sonbahar görsel şölen oluşturdu

Denizli’de sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.

DENİZLİ 10.12.2020, 12:00
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Sessiz sonbahar görsel şölen oluşturdu

Denizli’de sonbaharın geride kalmasıyla beraber sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Denizli’de kış aylarının gelmesiyle birlikte sararan ağaç yaprakları caddeler ve sokaklara dökülmeye başladı. Sarı ve turuncu çalan renkler, boş kalan sokaklarda kartpostallık görüntü oluşturdu. Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkan az sayıda vatandaş, eşsiz manzara ile beraber olmak için park ve bahçelere ilgi gösterirken sararan yaprakların arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ise dökülen yapraklar eşsiz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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parçalı bulutlu