Sessiz katil karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek için bilgilendirmede bulunan Başkan Murat Başlı, “Sobamızı evimize kurmadan ilk önce bacamızın temizliğine dikkat etmemiz lazım” dedi.

Ülke genelinde kış aylarında ısınma aracı olan odun ve kömürün kullanımı arttı. Bununla birlikte geçmişe nazaran az da olsa zehirlenme ve ölüm vakaları yüzünü göstermeye başladı. ‘Sessiz katil’ karbonmonoksit gazına karşı ölüm ve zehirlenmenin en alt seviyede tutulması için tüm önlemler üst seviyeye alındı. Vatandaşlara püf noktalar hakkında önemli detaylar veren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, “İl merkezimiz ve ilçelerimizde ısınmak için soba kullanımı olmakta. Sobamızı evimize kurmadan ilk önce bacamızın temizliğine dikkat etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi büyükşehir belediyesi başkanlığı olarak bu konuda ilgili bir yönetmenlik yayınlandık. Bu yönetmenliğe binaen de bizden eğitim ve yetki belgesi almış firmalarımıza, bacaları temizleme yetkilerine dağıtmış olduk. Bu sayede vatandaşlarımız bu firmalara ulaşarak bacalarını temizletebilirler” dedi.

“Baca yangını sinsi ve yavaş ilerler”

Karbonmonoksit gazının biriken kurumla geri geldiğini ve bu şekilde ölümlerin arttığını, temizliğin her zaman üst seviyede tutulması gerektiğini ifade eden Başkan Başlı, “Bacalarınız için ana temel kuralımız 2 dikine 2 yatayına bir dirsek kuralımız vardır. Fazla boru kullandığımız zaman oluşan sıkıntı ise bacanın borusundaki biriken kurum miktarı artarak, bacanın borusunun yanmasına veya çekmemesinden dolayı geri tepmesine sebebiyet veriyor. Geri tepeden karbonmonoksit gazı bizi uyku halinde yakalarsa maalesef can ve mal kayıplarına neden oluyor. Eğer yakım sırasında kovamıza fazla yakıcı madde yüklemesek, borularımız temiz olursa, sağlıklı bir ısınma sağlanmış oluruz. Baca yangınları genellikle bacada birikmiş olan kurumun tutuşması sonucu çıktığı tespitimizdir. Buda sinsi giden bir yangın ve yavaş ilerler. Bacadan çıkan alevlerin çatı ve ev yangına dönüştüğü her zaman tecrübe edindik. İtfaiye teşkilatımız her zaman için güçlü ve yanınızda ama her şeyden önemlisi kişisel tedbir” dedi.