Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, TEKNOFEST 2021’den ikincilikle döndü

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Denizli’yi temsil eden Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, projeleri ile Türkiye 2.’si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST2021, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleştirildi. Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST2021’de Denizli’den 9 takım ve 11 proje ile yer aldık. Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması ortaokullar kategorisinde NP-21 adlı projeleri ile Türkiye 2.si olarak büyük bir başarıya imza attı. Gösterdikleri başarıyla Servergazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ikincilik ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

“Önemli bir organizasyonun içerisinde yer almak öğrencilerin ufkunu açtı”

TEKNOFEST 2021’e katılan her takımımızın önemli bilgi ve tecrübeler edindiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “TEKNOFEST 2021 bizlerde iki gün süresince takımlarımızın yanında onlara destek olduk. Bu denli büyük ve önemli bir organizasyonun içerisinde yer almak ve 6 gün boyunca o ortamda bulunmak her öğrencimizin ufkunu daha da açtığına inanıyorum. Servergazi İmam Hatip Ortaokulumuzun ikinciliği elde etmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Öğrencilerimiz Mehmet Ensar Çalışan, Ali Cahit Deniz ve Yusuf Kurt ile Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Seyfullah Olgun tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum” dedi.