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Servergazi futbol sahası görücüye çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sentetik zemini, saha aydınlatması ve skorboardu yenilenen Servergazi Futbol Sahası, hafta sonu Yeşilköyspor-İncilipınargücü maçıyla yeniden kapılarını açacak.

DENİZLİ 04.01.2022, 17:00
Servergazi futbol sahası görücüye çıkıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sentetik zemini, saha aydınlatması ve skorboardu yenilenen Servergazi Futbol Sahası, hafta sonu Yeşilköyspor-İncilipınargücü maçıyla yeniden kapılarını açacak.

Denizli’de tesis yatırımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarım işleri hız kesmeden devam ediyor. Yeşilköy Mahallesi sınırlarında bulunan Servergazi Futbol Sahasının bakım ve onarım işleriyle ilgili yüklenici firmayla 12 Ağustos 2021 tarihinde sözleşmenin akabinde, 140 gün süren yenileme çalışmaları önceki gün sona erdi.

FİFA standartlarında bir zemin

Baştan aşağı yenilenen tesisin zemini, FİFA Standartlarına uygun FİFA Quality belgeli sentetik zemine dönüştürüldü. Sahanın akşam saatlerinde de kullanılması için stat aydınlatmaları konumlandı. Sahayı çevreleyen tel örgüleri yenilenirken, stada elektronik skorboard takıldı. Tesisin Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımıyla bakım ve onarım maliyetinin 1 milyon 845 bin TL olduğu kaydedildi.

"Yatırımlar hızla devam ediyor”

Servergazi sahasında yapılan çalışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ekiplerin gece gündüz yoğun çalışmaları sonucu modern bir tesis halini alan sahada emeği geçen herkese teşekkür ederek, amatör futbol takımlarına hayırlı olmasını diledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım politikaları doğrultusunda 2021 yılında yapılan protokolle Denizli’ye tarihi yatırımların imzalarının atıldığını kaydeden İbanoğlu, projesi hazırlanan, ihalesi yapılan ve inşaat süreci devam eden yatırımların hızla devam ettiği bilgisini paylaştı.

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hummalı bir şekilde çevre düzeni ve temizliğini sürdürdüğü tesis, 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak Süper Amatör Ligi karşılaşması Yeşilköyspor - İncilipınargücü maçı ile görücüye çıkacak.

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