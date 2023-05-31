Sele kapılan traktörü kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

Denizli’de yağışın etkisiyle debisi yükselen çayda sele kapılan traktörü kurtarmak isteyen sürücü, ne yapsa da başarılı olamadı. Yardıma rağmen sürüklenmeyene başlayan traktörde, sürücü kendini son anda atarak kurtuldu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent genelinde etkisini gösteren yağış, birçok noktalarda ise hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yüzünü gösterdiği noktalardan biri olan Kadıköy Mahallesinde bulunan çay, debisinin yükselmesiyle hızla akmaya başladı. Önüne ne aldıysa götüren çayda, tarladan dönen 21 yaşındaki sürücü Mehmet D.’nin kullandığı 20 RE 893 plakalı traktörde stop ederek sürüklenmeye başladı. Ne yapsa da tonluk traktörün gitmesine engel olmayan sürücünün yardımına mahalledekiler yetişti.

Yardıma koşan mahalledekiler, başka bir traktörle selde mahsur kalan traktörü kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Traktörün üstünde bekleyen sürücü, selin artmasıyla birlikte kendini güçlükle yola attı. Hızla akan çaydan traktör metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra duran traktör, yağmurun etkisini yitirmesiyle çaydan çıkarıldı.