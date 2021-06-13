Sele kapılan otomobil 2 kilometre uzakta bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde park edildiği yerde sel sularına kapılan otomobil, 2 kilometre uzaklıkta ağaç dallarına takılmış halde bulundu.

Denizli genelinde bölgesel olarak ekili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Merkezefendi ilçesine bağlı Altındere Mahallesinde dün akşam saatlerinde etkiledi olan yağış sonrasında aniden oluşan sel, Gebe Deresinin taşmasına neden oldu. Sahibi tarafından yol kenarına park edilen otomobil, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen otomobil, ağaç dallarına takılarak durabildi.

Ertesi gün otomobilini bıraktığı yerde bulamayan vatandaş, aracını aramaya başladı. Sele kapılan ve sürüklenen otomobil, suların çekilmesiyle bir gün sonra 2 kilometre ileride bulunan dere yatağında ağaç dallarına takılmış bir vaziyette bulundu. Maddi hasar oluşan otomobil, iş makineleri kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.