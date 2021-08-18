Selçukbey Bilim Merkezinin temeli atıldı

Merkezefendi Belediyesi, yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve vizyon projelerin arasında yer alan bilim merkezinin temelini düzenlenen törenle attı.

Merkezefendi Belediyesi’nin önemli vizyon projeleri arasında yer alan Bilim Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Selçukbey Mahallesi’ne kazandırılacak olan 4 bin 492 metrekare kapalı alanı bulunan merkezin temel atma törenine vatandaşlarda katıldı. Bilim merkezinin, genç nesillerde ilgi ve merak uyandırarak Merkezefendi ve Denizli’de bilimsel düşünceye katkı sunma amacıyla, geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendililere sözünü verdiğimiz, ilçemizin geleceğini aydınlatacak projemiz Merkezefendi Belediyesi Bilim Merkezi’nin temel atma programını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Birlikte büyük bir yatırım yapıyoruz”

Eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği yapacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi ile alakalı hayallerimiz var demiştik. Vizyon projelerimizden biri olan Selçukbey Bilim Merkezimiz için bugün buradayız. Merkezefendi’de eğitime ciddi yatırımlar yapacağız demiştik. Merkezefendi ilçemiz eğitimdeki başarı sıralamasında ilk yüzde 2’lik kısmın içerisinde. Böyle cevherler varken bize düşen de bu başarıyı ileriye taşımaktır. Hem ilçemiz hem şehrimiz adına bugün sizlerle birlikte büyük bir yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız arasında eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğin sağlayacağız. Dünya’nın çeşitli yerlerinde kurulmuş olan bilim merkezleri, kuruldukları bölgeler ve çevresinde ilgi odağı olmaktadır. İçinde birçok atölyenin bulunduğu merkezimiz için çalışma arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.