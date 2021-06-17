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Şehit Polisi uğurlayan binler izdihama neden oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit olan Denizlili polis memuru Ercan Yangöz’ü son yolcuğuna uğurlamak için bir araya gelen binlerce hemşehrisinin oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi.

DENİZLİ 17.06.2021, 15:06
Şehit Polisi uğurlayan binler izdihama neden oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit olan Denizlili polis memuru Ercan Yangöz’ü son yolcuğuna uğurlamak için bir araya gelen binlerce hemşehrisinin oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz, şehit düştü. Olayla ilgili 2 kişi evde yakalanırken, 2 kişi ise kaçarken yakalandı.

6 yıllık polis olan Ercan Yangöz için baba ocağı Buldan’da öğlen namazını sonrası Alanyazı Meydanı’nda tören düzenlendi. Baba evinden binlerce kişilik kortej eşliğinde törenin yapılacağı meydana getirilen şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından bir süre tören mangasının omuzlarında taşındı. Yangöz’e karşı son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce hemşehrisi izdihama neden oldu. Buldan’ın en işlek caddesine güçlükle ilerleyebilen Yangöz’ün naaşı, Buldan Şehitliği’ne defnedildi.

Şehidin cenaze töreninde ise binlerce hemşehrisi son yolcuğuna uğurlamak için meydanları doldurdu. Yaşanan yoğunluk ve izdiham havadan görüntülendi.
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