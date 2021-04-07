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Şehit Polis Yılmaz Mayuk’un ismi 2 okulda yaşatılacak

Elazığ kırsalında 1987 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve Türkiye’nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk’un ismi Denizli’nin Kale ilçesinde 2 okula verilerek yaşatıldı.

DENİZLİ 07.04.2021, 12:36
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Şehit Polis Yılmaz Mayuk’un ismi 2 okulda yaşatılacak

Elazığ kırsalında 1987 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve Türkiye’nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk’un ismi Denizli’nin Kale ilçesinde 2 okula verilerek yaşatıldı.

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve Türkiye’nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk’un ismi Kale ilçesi Özlüce mahallesinde ilkokul ve ortaokula verildi. Açılışa Şehit Mayuk’un oğlu Bülent Mayuk, eşi Gülsüm Mayuk, annesi Ayfer Mayuk ve yakınları gelirken, Kale ilçesi Kaymakamı Abdülkadir Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yıkım, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Talha Tutar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Şehit Mayuk’un oğlu Muğla Özel Hareket Şube Müdürü Bülent Mayuk babasının isminin okula verilmesinden dolayı duygu ve düşüncelerini aktardı. Açılışta halk ozanı Nihat Sönmez davetlilere şiir okurken, duygu dolu anlar yaşandı.
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