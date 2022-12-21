Şehit ailelerine özel vefa

Denizli’de bulunan Asri Mezarlıktaki asker ile polis şehitliklerinde yatan kahraman şehitlerin anne, baba ve eşlerine özel mezar yeri tahsis edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın önergesiyle gündemin 48. maddesinde yer alan Asri Mezarlığa defin edilen şehitlerin anne, baba ve eşi için ücretsiz mezar yeri tahsisi önergesi görüşüldü. Önergenin okunmasının ardından Başkan Osman Zolan, vatanın bağımsızlığı için şehit düşen kahraman şehitlerin ailelerinden gelen haklı talebe yanıt verdiklerini söyledi.

“Onlar için ne yapsak azdır”

Asri Mezarlık’ta yer alan şehitlikte bulunan kahraman asker ve polis şehitlerinin anne, baba ve eşleri için özel bir alan ayırdıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, “Onların her istediği bizim başımızın tacıdır. Arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Asri Mezarlık’ta şehitlerimizin yanında yer alan bir alanda talep etmeleri halinde anne, baba ve eşi için orada ücretsiz olarak defin edilmelerini önermiştik. Komisyonumuz çalışmış, aynı doğrultuda karar almış, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Duyarlılık gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi.