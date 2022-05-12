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Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizlili Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın adına Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’na yapılan kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Şehidimiz Veli Kabalay’ın adını eşinin görev yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatmak istedik” dedi.

DENİZLİ 12.05.2022, 15:47
Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizlili Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın adına Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’na yapılan kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Şehidimiz Veli Kabalay’ın adını eşinin görev yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatmak istedik” dedi.

Pamukkale Belediyesi hem eğitime hem de manevi değerlerine sahip çıktığını göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 13 Mayıs’ta Ağrı Doğubayazıt Bölücek Hudut Karakolu’na bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda kahramanca çarpışarak şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın adı eşinin görev yaptığı Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’nda yaşatılıyor. Okulda bulunan kütüphane Pamukkale Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. 2 bin yeni kitapla doldurularak, Pamukkale Belediyesi Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay Kütüphanesi adı verildi. Kütüphanenin açılış törenine, Şehit Veli Kabalay’ın annesi, babası, kardeşi ve Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’nda öğretmenlik yapan eşi Şükran Kabalay ve şehidin kızı Asel ile birlikte, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, kurum müdürleri, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şehidimizin adını yaşatacağız”

Şehidin öz geçmişinin okunarak başlanan törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim denince akan suların durduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar geçen süre içerisinde 5 adet okulumuzda burası gibi kütüphanemizi çok şükür faaliyete açtık. Böylesine büyük bir açılış merasimi gerçekleştirmemiştik. Bu vesileyle o diğer 4 kütüphanemizin de büyük ve resmi açılışını gerçekleştirmiş de oluyoruz. Tabi buradaki kütüphanemiz bizim için biraz daha farklı bir anlam taşıyor. Bizim özgür bir şekilde bu vatanın topraklarında dolaşabiliyor olmamızı sağlayan, bu vatanın yurt olması için, bu toprakların vatan olmasının devam ettirilebilmesi için, canını seve seve veren nice yiğitlerimiz var. Şehidimiz Veli Kabalay kardeşimiz de bu vatan, bu bayrak uğruna canını seve seve verenlerden. Bu yiğidimizin ailesi de hemen okulumuzun yanında oturuyor. Ne güzeldir ki, şehidimizin bize emanet olan kıymetli eşi de bu okulumuzda öğretmen. Kendilerini Ramazan ayı içerisinde ziyaret ettiğimizde böyle bir projemiz olduğunu ifade etmiştik. Kendilerinin de onayını almak suretiyle bu işlerimizi çok hızlı bir şekilde başlattık ve tamamladık.

Şehidin kuzeninden anlamlı şiir

Şehidin kuzeni Gökalp İyilikçi kendi kaleme aldığı Şehadet Hırkası adlı şiirini seslendirdi. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, “Kelimelerimiz, şehidimizin fedakarlığını, mertebesini birazcık bile yükseltmekten aciz. Kütüphaneyi burada öğrencilerimiz her kullandıklarında eminim, şehitliği, şehitlik mertebesini ve Veli Kabalay’ı bir kez daha anacaklar, hatırlayacaklar ve bu şehitlik kurumunun anlamı bir kez daha düşünmüş olacaklar. Anlamlı bir hizmet olmuş. Sayın belediye başkanımızın eğitim kurumlarının taleplerine olan hassasiyetini büyük bir takdirle karşılıyorum. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay Kütüphanesi’nin açılışı dua ve gözyaşlarıyla yapıldı. Kütüphanede şehit adına oluşturulan köşe ve fotoğrafları da dikkat çekti.

“Oğlum adıyla yaşasın”

Şehidin annesi Aysel Kabalay gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Pamukkale Belediye Başkanımıza ve oğlumun çocukluk arkadaşı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumla yaşarken de gurur duyuyordum, şimdi daha çok gurur duyuyorum. Oğlum adıyla yaşasın” derken babası İsmail Kabalay, “Kütüphanede emeği geçen başta Pamukkale Belediye Başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Oğlumun şehadetinin yıl dönümünde tekrar hatırladık. Bundan sonra da hep hatırlanacak” dedi. Şehidin eşi Şükran Kabalay da “Öncelikle bu fikri bize getiren, eşimin çocukluk arkadaşı Hüseyin Oturaklı’ya, akabinde Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Ben de bu okulda görev yapıyorum. Görev yaptığım okulda, bu kütüphane ile adının yaşayacak olması çok anlamlı ve gururlu. Bu nedenle daha da duyguluyuz bugün. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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