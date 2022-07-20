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Sazlıkların arasında ölü bulunan Rafet’in cansız bedeni morga kaldırıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 2 kilo metre uzaklıkta ölü olarak bulunan 9 yaşındaki Rafet Ergen’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

DENİZLİ 20.07.2022, 21:21
Sazlıkların arasında ölü bulunan Rafet’in cansız bedeni morga kaldırıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 2 kilo metre uzaklıkta ölü olarak bulunan 9 yaşındaki Rafet Ergen’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan’ın (11) önceki gün saat 15.00’te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında geçen 41 saat sonra Hakkı Bardan’ın, 53 saat sonra ise Rafet Ergen’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hakkı Bardan’ın ölü bulunduğu 13’üncü kapağa 2 kilometre mesafede bulunan 15.’ci kapaktan ayrılan ve sazlıkların arasından geçen aktarma savağının içerisinde ulaşılan Rafet Ergen’in cansız bedeni, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsi için morga kaldırıldı.

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