Satrançta Denizli’nin yıldızı parladı

Konya’da düzenlenen Satranç Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcular damga vurdu. 7 yaş kızlar kategorisinde Irmak Somyürek Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya Selçuklu Kültür Merkezinde 27 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda bin 371 sporcu yarıştı. 24 kategoride 7’den 18 yaşına kadar sporcuların heyecan dolu karşılaşmalarına sahne olan şampiyonada önce sağlık sloganıyla pandemi tedbirlerine harfiyen uyulduğu görüldü. 7 Yaş kızlar kategorisinde Irmak Somyürek rakiplerini geride bırakarak kürsüde zirvede yer aldı. 18 yaş Kızlarda ise tecrübeli sporcu İlayda Kaygısız yarışmayı gümüş madalya ile tamamladı. Denizli’den katılan sporculardan Ege Sarıçam, Ege Çoban, Mustafa Sezgin, Ayperi Ilgın Has, Ali Batuhan Bıyıksız, Haticesu Koyuncu ve Nehir Tokat milli takım havuzuna girmeyi başardı.

İbanoğlu satranç ailesini kutladı

Satranç Federasyon Temsilciliğinin çalışmaları ile son yıllarda satranç sporunda Denizli’nin başarı grafiğinin arttığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, şampiyonada yarışan dereceye giren girmeyen tüm sporcuları kutladı. Denizli’de ki satranç ailesinin her sene üstüne koyarak ilerlediğini söyleyen İbanoğlu, fedakarca çocuklarına destek olan ailelere ve spor kulüplerine de teşekkür etti.