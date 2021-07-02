Satmaya geldiği 30 ton saman alev alev yandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde, saman yüklü tır park ettiği alanda alev aldı. Satılmaya getirilen 30 ton samanın kül olduğu yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesinde meydana gelen olayda; İstanbul’dan Çivril’e gelen saman yüklü tır balyaların römorka yüklenmesi sırasında alev aldı. Römorkta başlayan alevler rüzgârında etkisiyle tır kasasındaki saman balyalarına sıçradı. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın olay yerine çağrılan İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatılırken tır kasasında bulunan yaklaşık 30 ton balyalanmış saman yandı. Yangında traktör römorku da kullanılamaz hale geldi.