Sarı rengi ve tadıyla ünlü Dodurga kavunu sofralarla buluştu

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesinde üretilen sarı rengi, iri yapısı ve tadıyla ünlü ‘Dodurga kavunda’ hasat başladı. Yol kenarlarındaki tezgahlarda, toptancılar aracılığıyla komşu illerin hallerinden satışa sunulan Dodurga kavunda hasat Ekim ayında sona erecek.

Denizli’nin ürettiği kavunuyla ünlü Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesinde hasat başladı. Sarı rengi, iri yapısı ve tadıyla ünlü ‘Dodurga kavunda’ hasat Ekim ayına kadar devam edecek. Bu yıl yaklaşık 50 dönümlük alanda 150 tona yakın kavun hasadı yapmayı hedeflediklerini belirten kavun üreticisi 57 yaşındaki Aydın Salan, ‘Dodurga kavununu’ tarlada kilogramı 2 TL’den toptan satışa sunduklarını söyledi.

Aşırı sıcak hava nedeniyle kavun üretiminde bu yıl rekolte düşüşü yaşanacağına dikkat çeken Salan, “Elli dönüm kavunumuz var. 150 tona yakın rekolte bekliyoruz. Toptan iki liradan satıyoruz. Davut Bey, Tanem, Mesros gibi değişik kavunlarımız var. Yol kenarlarında da satmaktayız. Bu sene Allah’ın izniyle rekoltemiz iyi. 50 dönüm kadar kavun ektik, 150 tona yakın hasat bekliyoruz. Hasada bu gün başladık. Eylül - Ekim - Kasım ayına kadar hasat devam eder” dedi.

Dodurga Mahallesinde üretilen kavunlar, toptancılar aracılığıyla komşu illerin hallerinden ve Denizli merkezde yakın ilçelerde ve yol kenarlarında açılan tezgahlarda satışa sunuluyor.