Sarayköyspor, MAKÜ’yü gözüne kestirdi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sarayköyspor Teknik Sorumlusu İbrahim Aktürk, ilk maçın heyecanını attıklarını belirterek, “Maçtan önce bende dahil olmak üzere oyuncularımızın üzerinde bir stres vardı” dedi.

Bölgesel Amatör Lig, 2021-2022 sezonu, 4. Bölge 3. Grup ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Demre Belediyespor ile karşılaşan ve sahadan 1-1’lik sonuçla ayrılarak haftayı bir puan ile kapatan Saraköyspor’da Teknik Sorumlu İbrahim Aktürk ligin ilk maçı olması nedeniyle kötü bir zeminde iyi bir sonuç aldıklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra liglerin başlamasının sevindirici olduğunu söyleyen kırmızı siyahlı takımın teknik sorumlusu İbrahim Aktürk, “Demre’de sezonun ilk maçına çıktık. Yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra salgın nedeniyle bir maça çıkmış olduk. Oyuncularımız bu sürede hiç resmi maç oynamadı. Bu nedenle futbolcular açısından da zor bir maç oldu. Ayrıca Demre bize baya uzak. Demre de maça iyi hazırlanmış. Maçtan önce bende dahil olmak üzere oyuncularımızın üzerinde bir stres vardı. İki yıl aradan sonra resmi maç oynamak gerçekten kolay olmuyor. Bizde de gerçekten farklı bir duygu oluştu. O yüzden ilk maçın stresini heyecanını atlatmış olduk” dedi.

“Zor şartlarda bir puan aldık”

Sarayköyspor’un başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yasin Kocaman’da, “Demre bizim için en uzak deplasmanlardan biriydi. Saha şartları da baya kötüydü. Antalya takımı şartlar, saha iyi olur diye bekliyorduk ama zor bir deplasmandı. Bir tane olmayacak bir gol yedik. Maçın ikinci yarısının başında hemen golü bulduk. Biraz yüklendik. Maç berabere bitti. Bu zor şartlarda deplasmanda bir puan aldık. Bu hafta Burdur Mehmet Akif Üniversitesi GSK maçımız var. Kendi seyircimizin önünde galibiyetimizi alıp ligde ilk galibiyetimizi alıp puanımızı dörde çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.