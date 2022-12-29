Sarayköyspor, Denizli futbolunun gururu oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, bu sezon gösterdiği performansla Denizli futbolunun parlayan yıldızı oldu. Kırmızı siyahlı ekip, sezonun ilk yarısında kazandığı 24 puanla zirve yarışında yer alırken, başarısıyla da takdir topladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta mücadele eden Sarayköyspor, sezonun ilk bölümünü 24 puanla 3. sırada tamamladı. 11 sezondur BAL’da mücadele eden Sarayköyspor, bu sezon kurduğu takım ve gösterdiği performansla profesyonel lige çıkma hedefine yaklaştı. İç ve dış sahada aldığı galibiyetlerle başarılı bir form grafiği yakalayan ’Sarayköy’ün Efeleri’, taraftarlarını da mutlu etti.

Hedef liderlik

Çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Sarayköyspor, liderlik için yoluna doludizgin ilerliyor. Teknik direktör İbrahim Aktürk yönetiminde ikide iki yapan kırmızı siyahlı ekip, kötü günler geçiren Denizli futbolunda adından başarıyla söz ettiriyor. Yenilenen stadında, taraftarının desteğiyle şölen havasında bir 90 dakika izleten Sarayköyspor, dış sahada da bu sezonun en başarılı takımları arasında yer alıyor.

İç sahada 14, deplasmanda 10 puan toplayan Sarayköyspor, BAL’ da mücadele eden Denizli temsilcileri arasında en başarılı takım olarak dikkat çekiyor. 14 takımın mücadele ettiği grupta, Kıralan Demirspor 11 puanla 12’inci, Yeşil Çınarspor 11 puanla 13’üncü, Kızılcabölükspor ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

Sarayköyspor Teknik Direktörü İbrahim Aktürk, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Hedefimiz ligi zirvede tamamlamak. Liderlik için savaşacağız. Ligin ikinci yarısında da iyi futbol oynayıp aldığımız güzel skorlarla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.