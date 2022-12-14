Sarayköylülerin çözülemeyen sorunlarına Büyükşehir kulak verdi

Sarayköy’ü ziyaret ederek, ilçenin 13 mahallesinde geç saatlere kadar vatandaşların dertlerini dinleyen Başkan Osman Zolan, büyükşehir olduktan sonra yapılan hizmet destanına dikkati çekerek, “Geriye dönüp baktığımızda Denizli’miz, Sarayköy’ümüz nereden nereye geldi” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Sarayköy ilçesini ziyaret etti. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Sarayköy ilçesinin Altıntepe Mahallesi ile başlayan program sırasıyla Beylerbeyi, Duacılı, Sığma, Uyanık, Caber, Ada, Ahmetli, Tepeköy, Tosunlar, Köprübaşı, Sazak ve Karataş mahalleleri ile devam etti. Sarayköy ilçe merkezi dışındaki 13 ayrı mahallede hemşerileriyle kucaklaşan Başkan Zolan tek tek vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinledi. Gittiği her mahallede vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Osman Zolan, güler yüzlü karşılama ve güzel ev sahipliklerinden dolayı hemşerilerine teşekkür etti. Başkan Zolan’ın ilçe programı geç saatlere kadar devam etti.

“Denizli’miz, Sarayköy’ümüz nereden nereye geldi”

Dünyayı derinden etkileyen salgın sebebiyle ziyaretlerin yapılamadığını hatırlatan Başkan Zolan, “Allah’ım tekrarından, beterinden korusun. Zorlu bir süreç yaşandı, böyle toplantılar ziyaretler yapma imkanımız da olmadı. Denizli’miz büyükşehir olduktan sonra tüm mahallelerimizde birçok hizmet yapıldı. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz, diğer taraftan Sarayköy Belediyemiz canla başla çalıştı. Geriye dönüp baktığımızda Denizli’miz, Sarayköy’ümüz nereden nereye geldi. Ülkemiz de daha ileriye daha güzele doğru gidiyor. Allah’ım birlikteliğimizi daim eylesin. İnşallah el ele kol kola daha güzel işler yapmayı, daha ileri gitmeyi bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.