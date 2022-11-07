Sarayköy’e hizmeti büyükşehir götürüyor

Altyapısı baştan aşağı yenilenmesinin ardından sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıkları Sarayköy ilçesinde, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, “Artık 100 yıl boyunca bir daha dokunulmayacak bir güzelliğe kavuşmuş oluyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin sona yaklaştığı kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak ilçenin Efe Meydanı’nda esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, vatandaşlarla da bir araya gelerek dertlerini dinledi. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin sona yaklaştığı kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını inceleyen, işçilerle birlikte traverten kaldırım taşı döşeyen Başkan Osman Zolan çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, her ilçede olduğu gibi göreve geldikleri ilk günden itibaren Sarayköy ilçesinin de ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

“Denizli’de ne varsa aynı standartlarda yapıldı”

Sarayköy ilçesinin birçok ihtiyacı olduğunu, bunların büyük bir kısmını giderdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Sarayköy’ümüzün altyapısında çok büyük sıkıntı vardı. İlçemizde içme suyu hatları, kanalizasyon hatları baştan aşağı değişti ve yağmur suyu hatları döşendi. Sonrasında altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların yapım çalışmalarına girdik. Şimdi kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarımız artık sona gelmiş durumda. Sarayköy’ümüzün altyapısı baştan aşağı yenilendi, üstyapısı baştan aşağı yenilenmiş oldu. Denizli’de ne varsa aynı standartlarda yapıldı” dedi. Altyapı yapılırken toz, çamur gibi olumsuzluklar olduğunu anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Sabırlarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer türlü bu işlerin yapılması mümkün değil. Artık 100 yıl boyunca bir daha dokunulmayacak bir güzelliğe kavuşmuş oluyoruz. Sarayköy’ümüze hayırlı, uğurlu olsun.”